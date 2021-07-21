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"Русал" допускает дальнейшую покупку активов в Европе

При этом заместитель генерального директора компании по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин подчеркнул, что вряд ли это произойдет в 2021 году

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Русал" считает возможной дальнейшую покупку активов в Европе, но это вряд ли произойдет в 2021 году, сообщил журналистам заместитель генерального директора "Русала" по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин.

"Думаю, в этом году больше покупать ничего не будем. В целом возможна дальнейшая экспансия", - сказал он.

В апреле этого года "Русал" завершил покупку активов Aluminium Rheinfelden в Германии. В рамках долгосрочной стратегии развития компания планирует увеличить производство сплавов Aluminium Rheinfelden до 30 тыс. тонн в год.

О компании

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2020 года производство алюминия компанией составило 3,755 млн тонн, а продажи алюминия снизились до 3,926 млн тонн (-6%).

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Россия
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