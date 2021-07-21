Операторы просят Белоусова поручить Минпромторгу и ФАС контроль за ценами на ж/д колеса

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Железнодорожные операторы считают необходимым поручить Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) и Минпромторгу проводить регулярный мониторинг цен на запасные части для грузовых вагонов. Об этом говорится в письме главы Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Игоря Ромашова в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По мнению Ромашова, стоит "рассмотреть возможность поручения Минпромторгу России и ФАС России обеспечить ежемесячный мониторинг ценовой политики российских производителей запасный частей, а также обеспечения ими внутреннего спроса в должном объеме (колесо, оси, крупное вагонное литье и т.д.), при необходимости рассмотреть возможности корректировки ранее принятых решений по запрету импорта отдельных видов продукции в целях сбалансированности внутреннего рынка".

Глава СОЖТ поясняет, что цены на запасные части для грузовых вагонов в 2021 году выросли. В качестве одной из причин он называет рост цен на металл.

Ранее государством приняты меры, обеспечивающие российским производителям запасных частей для грузовых вагонов преимущества по сравнению с иностранными, продолжает Ромашов. Это привело к ограничению конкуренции. Доминирующие производители - Выксунский металлургический завод (входит в ОМК) и "Евраз" увеличили долю рынка производства колес с 70% до 90%.

Ситуация на рынке колес

Российский рынок производства железнодорожных колес представлен ОМК и "Евразом". Колеса поставляются в РФ также из Казахстана и Китая. Кроме того, ранее свою продукцию в Россию импортировала украинская компания "Интерпайп". В июне 2020 года Евразийская экономическая комиссия возобновила действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% в отношении железнодорожных колес из Украины до 21 января 2021 года. В феврале 2021 года правительство России ввело запрет на ввоз из Украины железнодорожных колес, рам и надрессорных балок для грузовых вагонов.

В СОЖТ по этому поводу отмечали, что подобная мера может оказать негативное влияние на отрасль и поставить под вопрос достижимость планов по загрузке Восточного полигона.