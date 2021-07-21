"Вертолеты России" подписали контракт на поставку вертолетов Ка-62 для Приморского края

ЖУКОВСКИЙ, 21 июля. /ТАСС/. "Вертолеты России" подписали соглашение с "Газпромбанк лизингом" о поставке трех новых многоцелевых вертолетов Ка-62 Приморскому краю, передает корреспондент ТАСС с места. Это первый контракт на поставку этих машин.

Предполагается передача трех вертолетов эксплуатантам Дальнего Востока в 2022 году. Как сообщил представитель холдинга, вертолеты будут поставлены в интересах правительства Приморского края.

Кроме того, были подписаны соглашения о передаче одного вертолета Ка-32 Башкирии.

Накануне глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что рассчитывает, что серийный выпуск нового среднего многоцелевого вертолета Ка-62 и модернизированного вертолета тяжелого класса Ка-32А11М начнется в следующем году.

Ka-62 может применяться в пассажирском, грузопассажирском и грузовом варианте, перевозя до 15 пассажиров или 2 тонны груза в кабине, либо 2,5 тонны - на внешней подвеске. Вертолет может быть использован в максимально широком диапазоне климатических и географических условий, при температурах от -50 до +50 градусов. Вертолет отличается высокой крейсерской скоростью - 290 км/ч.