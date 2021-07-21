Новейший беспилотник ZAL VTOL представили на МАКС-2021

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Компания Zala Aero (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") представила на авиасалоне МАКС-2021 новейший беспилотный комплекс вертикального взлета и посадки ZALA VTOL. Об этом сообщили журналистам в компании в ходе МАКС-2021.

"ZALA VTOL совмещает в себе качества беспилотника самолетного типа и конвертоплана. Конфигурация полета меняется в зависимости от поставленной задачи. Электрическая силовая установка позволяет аппарату находиться в воздухе до четырех часов, обеспечивая дальность полета до 200 км в самолетной конфигурации", - проинформировали в компании.

Встроенный бортовой компьютер ZX1 на основе искусственного интеллекта дает возможность обрабатывать данные в формате Full HD, а также передавать видео и фото в HD-качестве по зашифрованным каналам связи на наземную станцию управления. "Это позволяет оператору получать данные мониторинга еще до посадки беспилотника", - отметили в компании.

Основное назначение ZALA VTOL - мониторинг и аэрофотосъемка любых труднодоступных мест и площадных объектов. "Он может применяться для контроля промышленной инфраструктуры, создания фотопланов местности, обеспечения безопасности наземных объектов. Беспилотник уже эксплуатируется в странах Латинской Америки", - сообщили в Zala Aero.

В этом году Международный авиационно-космический салон отмечает 15-летие. Он проходит с 20 по 25 июля в Жуковском.