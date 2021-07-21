Продажи МСП через мобильное приложение Wildberries в I полугодии выросли более чем вдвое

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Продажи малого и среднего бизнеса через мобильное приложение Wildberries в первом полугодии 2021 года увеличились в 2,21 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года - до 178 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries.

По результатам аналитики, в первой половине 2021 года продажи товаров представителей российского малого и среднего бизнеса, а также самозанятых через мобильное приложение Wildberries выросли на 121%, а рост в штучном товаре составил 134%. В компании это связывают с увеличением популярности онлайн-покупок: количество заказов через мобильное приложение Wildberries в первой половине 2021 года выросло на 164%, до 273 млн.

Самую высокую динамику продаж своих товаров через мобильное приложение Wildberries за первые шесть месяцев 2021 года продемонстрировали предприниматели из следующих регионов: Тува (+946% рост продаж год к году), Якутия (+790%), Вологодская область (+500%), Брянская область (+488%), Калининградская область (+464%). Наибольшие же объемы продаж товаров представителей МСП и самозанятых отмечены в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ивановской и Ростовской областях.

Самыми востребованными товарами от МСП и самозанятых, заказанными в мобильном приложении Wildberries, стали: одежда (+97% рост продаж в штучном товаре год к году), продукты питания (+154%), товары для дома (+137%), нижнее белье (+93%), игрушки (+110%).

На июль 2021 год свои товары через Wildberries реализуют около 200 тыс. представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых.