СМИ: МИД Чехии будет дотировать открытие фирмами республики филиалов в РФ

ПРАГА, 21 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Чехии открывает программу, предусматривающую выплату дотаций компаниям республики за открытие филиалов в России. Об этом сообщило в среду сетевое издание aktualne.cz.

МИД Чехии таким образом намерен поддержать чешские фирмы в развитии бизнеса на российском рынке и стимулировать экономическую дипломатию в РФ. Компаниям в форме дотаций будет возвращено до 70% затрат, связанных с открытием филиалов в России.

"Причиной [принятия программы выплаты дотаций] является постоянно повышающийся интерес наших фирм к российскому рынку. Речь идет о крупнейшей в мире стране с населением 144 млн жителей", - привело издание слова пресс-секретаря МИД Чехии Эвы Давидовой.

Россия вошла в число 17 стран, в которых МИД Чехии в текущем году оказывает предпринимателям подобную поддержку при организации филиалов. Решение расширить данную программу на РФ приветствовал руководитель международного департамента администрации чешского президента Рудольф Йиндрак. "Если бизнесмены заинтересованы в работе в России, то государство должно было бы им там [в РФ] помогать", - сказал он.