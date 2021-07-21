Минэкономразвития расширило перечень видов деятельности резидентов ТОР "Наволоки"

ИВАНОВО, 21 июля. /ТАСС/. Перечень видов экономической деятельности расширили для территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР) "Наволоки" в Ивановской области, чтобы привлечь больше инвесторов. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"Расширен перечень видов экономической деятельности для резидентов ТОСЭР "Наволоки". Соответствующее постановление подписано в правительстве РФ. Это значительно расширяет круг инвесторов, которые смогут претендовать на статус резидента территории опережающего социально-экономического развития и получить дополнительные льготы", - говорится в сообщении.

Согласно новому постановлению, статус резидента ТОР "Наволоки" смогут получить предприятия всех видов деятельности кроме лесозаготовки, оптовой и розничной торговли, финансовых услуг, производства алкогольных напитков и табачных изделий и еще нескольких сфер. На сегодня в ТОР "Наволоки" реализуют проекты 14 компаний-резидентов, которые инвестировали в общей сложности уже более 580 млн рублей. Это позволило создать более 1 100 рабочих мест.