Группа Qiwi продаст 40% в "Точке" банку "Открытие"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Группа Qiwi заключила соглашение с банком "Открытие" о продаже ему 40% в банке "Точка", говорится в сообщении компании.

"Группа Qiwi заключила соглашение с банком "Открытие" о сделке купли-продажи своей 40% доли в капитале АО "Точка", что составляет 45% экономической доли данной компании", - отмечается в сообщении.

Доля Qiwi была оценена в 4,95 млрд рублей (исходя из текущей стоимости компании в 11 млрд рублей). Оценка может быть пересмотрена на основании аудированных результатов "Точки" за 2021 год, и, как ожидается, будет определена во II квартале 2022 года.

Закрытие сделки подлежит одобрению Федеральной антимонопольной службой и запланировано на III квартал 2021 года.

Общий объем инвестиций группы Qiwi в "Точку" составил 2,1 млрд рублей. За время проекта группа Qiwi также получила дивиденды от "Точки" в размере 0,6 млрд рублей. Планируется, что после выхода Qiwi из капитала "Точки" стороны продолжат сотрудничество и будут развивать совместные проекты посредством предоставления комплекса услуг таксопаркам, компаниям, осуществляющим доставку, логистическим фирмам, самозанятым и другим.

"Открытие", Qiwi и "Точка" в июне 2018 года сообщили о создании АО "Точка". Qiwi-банк и "Открытие" предоставляют банковские услуги клиентам "Точки", а сама "Точка" отвечает за IT-инфраструктуру, поддержку пользователей и сопутствующие услуги.