{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Стоимость концепции развития электротранспорта в России до 2030 года снизилась на треть

Она оценивается в 590 млрд рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Стоимость концепции по развитию электротранспорта в России, по оценке Минэкономразвития, снизилась на 30,6%, до 590 млрд рублей, из которых объем частных вложений - 500 млрд рублей. Об этом заявил начальник отдела департамента секторов экономики Минэкономразвития Рустам Абульмамбетов в ходе круглого стола в Общественной палате РФ.

"Общий бюджет проекта оценивается приблизительно в 590 млрд рублей до 2030 года, из которых частные инвестиции, на наш взгляд, составят порядка 500 млрд рублей", - сказал он.

Ранее директор департамента секторов экономики Минэкономразвития Максим Колесников сообщал, что проект оценивается в 850 млрд рублей, предполагалось, что из них 600 млрд рублей составят частные инвестиции.

По словам Абульмамбетова, оборот рынка создаваемой отрасли может составить около 1,9 трлн рублей к 2030 году.

О концепции

Минэкономразвития РФ разработало и направило на согласование проект концепции развития производства и использования электротранспорта в стране. Доля электромобилей в России к 2030 году в соответствии с проектом может составить 10% от общего объема производства транспортных средств. В рамках развития концепции планируется поддержка спроса на территории России, при этом стоимость производства электромобиля для поддержки локализованного спроса не должна превышать 2,5 млн рублей.

Теги
Россия
В Минэнерго заявили, что к концу июля биржевые цены на бензин стабилизируются
Читать полностью