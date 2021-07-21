Airbus поставит авиакомпании "Азимут" шесть самолетов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Airbus поставит "Азимуту" шесть самолетов Airbus 220, сообщил на авиасалоне МАКС-2021 гендиректор авиакомпании Павел Екжанов.

"Сегодня я рад анонсировать, что авиакомпания "Азимут" подписала контракт на поставку шести самолетов Airbus 220 в 2022 году, 2023 и 2024 году", - сказал он.

Затем стороны подписали соответствующее соглашение.

"Азимут" возьмет самолеты в лизинг у Air Lease Corporation. Все самолеты будут представлены в одноклассной компоновке салона на 148 мест, уточняется в пресс-релизе Airbus.

Авиакомпания планирует эксплуатировать A220 на направлениях из аэропортов базирования (Ростов-на-Дону, Краснодар и Минеральные Воды). С получением нового типа самолета у авиакомпании "Азимут" появится возможность развивать внутреннюю маршрутную сеть, в том числе направления в Сибирь, а также международные направления в страны СНГ, Европы и Ближнего Востока.

"Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.