Власти Мурманской области отдали более 5% территории региона под гектары в Арктике

МУРМАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Площадь в 731,2 га в Мурманской области, что составляет 5,04% территории региона, определена под расширение программы "Дальневосточный гектар" на Арктическую зону России, сообщила в среду заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. Это самая большая территория среди других арктических регионов страны, участвующих в программе.

Большую часть предоставляемых гектаров составляют земли лесного фонда, 614,2 га, 116,9 га - неразграниченная собственность и 76,5 га приходятся на земли, находящиеся в федеральной собственности.

"Мы вместе с Республикой Карелией под расширение программы "Дальневосточный гектар" на территорию Арктики представили самую большую территорию по сравнению с другими регионами, которые отдали менее 1% своих территорий. У нас это более 5%, а именно более 731 тыс. га", - сказала Кузнецова.

В Мурманской области программа "Дальневосточный гектар" в Арктической зоне России заработает с 1 августа 2021 года. В первые полгода земельные участки площадью не более 1 га смогут получить только жители региона. Далее в программе сможет принять участие любой житель России. На полученной территории можно будет вести любой вид деятельности. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, через три - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

В июне Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на территорию Арктической зоны РФ. Законопроект направлен на упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков в Арктической зоне и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока, вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, а также стимулирование освоения земельных участков, предоставленных гражданам по программе "Дальневосточный гектар".

Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке, была запущена в 2016 году. За время ее работы участки получили более 90 тыс. человек.