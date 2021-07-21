Минпромторг призвал предпринимателей активнее подключаться к маркировке молочной продукции

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли России призвало индивидуальные предприятия, которые производят молочную продукцию, активнее внедрять ее маркировку.

"Мы видим, что индивидуальные предприятия менее активно подключаются к системе маркировки и призываем их активизировать этот процесс, поскольку его апробация позволит нам с большей готовностью приступить к работе", - пояснили в пресс-служба министерства.

В Минпромторге уточнили, что в системе маркировки товаров "Честный знак" зарегистрировано более 20 тыс. компаний. Из юридических лиц, которые должны будут ввести обязательную маркировку с 1 сентября 2021 года, в системе зарегистрировались 89%, а среди индивидуальных предпринимателей - 44%.

"Если же говорить о третьем этапе обязательной маркировки, который стартует 1 декабря 2021 года, то среди юридических лиц стали участниками системы маркировки 84%, а среди индивидуальных предпринимателей - 14%", - добавили в министерстве.

К обязательной маркировке сыров и мороженого в России приступили 1 июня 2021 года. С 1 сентября начнется второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря - для товаров сроком годности менее 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток начнется в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток - летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки.