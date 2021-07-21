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Пандемия COVID-19

Вьетнам подтвердил выпуск первой партии "Спутника V" в стране

Расфасовка пробной партии вакцины из 30 тыс. доз началась около трех недель назад, отметили в фармацевтической компании Vabiotech

ХАНОЙ, 21 июля. /ТАСС/. Вьетнамская фармацевтическая компания Vabiotech подтвердила в среду информацию о выпуске на своих мощностях первой тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V". До этого о начале производства вакцины "Спутник V" во Вьетнаме сообщил вторник Российский фонд прямых инвестиций.

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Как отметил представитель Vabiotech, расфасовка пробной партии вакцины, состоящей из 30 тыс. доз, началась около трех недель назад. "Часть произведенной вакцины мы только что отправили в Россию для контроля качества" - сказал он.

Ранее вьетнамское внешнеполитическое ведомство сообщило, что между Минздравом республики и РФПИ будет заключен контракт на расфасовку и упаковку во Вьетнаме до 5 млн доз вакцины "Спутник V" в месяц. По информации МИД, также рассматривается возможность передачи вьетнамской стороне технологии производства российской вакцины для ее выпуска во Вьетнаме в объеме до 100 млн доз в год.

"Спутник V" получил регистрацию Минздрава Вьетнама 23 марта этого года.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 68 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики, Сан-Марино, ОАЭ, Филиппин и других, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" является одной из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

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РоссияВьетнамПандемия COVID-19
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