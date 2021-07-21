Вьетнам подтвердил выпуск первой партии "Спутника V" в стране

ХАНОЙ, 21 июля. /ТАСС/. Вьетнамская фармацевтическая компания Vabiotech подтвердила в среду информацию о выпуске на своих мощностях первой тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V". До этого о начале производства вакцины "Спутник V" во Вьетнаме сообщил вторник Российский фонд прямых инвестиций.

Как отметил представитель Vabiotech, расфасовка пробной партии вакцины, состоящей из 30 тыс. доз, началась около трех недель назад. "Часть произведенной вакцины мы только что отправили в Россию для контроля качества" - сказал он.

Ранее вьетнамское внешнеполитическое ведомство сообщило, что между Минздравом республики и РФПИ будет заключен контракт на расфасовку и упаковку во Вьетнаме до 5 млн доз вакцины "Спутник V" в месяц. По информации МИД, также рассматривается возможность передачи вьетнамской стороне технологии производства российской вакцины для ее выпуска во Вьетнаме в объеме до 100 млн доз в год.

"Спутник V" получил регистрацию Минздрава Вьетнама 23 марта этого года.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 68 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики, Сан-Марино, ОАЭ, Филиппин и других, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" является одной из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.