Частная компания подписала на МАКС договор на запуск космического сервера в 2022 году

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. АО "Главкосмос космические услуги" и компания "Орбитальный экспресс" подписали договор на запуск космического сервера компании RuVDS в 2022 году на ракете-носителе "Союз-2.1а". Об этом сообщили в пресс-службе RuVDS.

"Малый космический аппарат, на борту которого разместится экспериментальный космический сервер компании RuVDS, отправится в космос в 2022 году на российской ракете "Союз-2.1а". Соответствующий договор был подписан между компаниями "Орбитальный экспресс" и оператором запуска АО "Главкосмос пусковые услуги" (GK Launch) на авиакосмическом салоне МАКС", - говорится в сообщении компании.

Спутник будет выведен как попутная нагрузка. Предполагается, что разгонный блок "Фрегат" выведет его на низкую околоземную орбиту, где он проработает несколько лет.

Управляющий партнер и основатель RuVDS Никита Цаплин, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что компонентная база аппарата по большей части состоит из зарубежных решений. "Впереди предстоит ответственный этап предполетных испытаний, в которых нам предстоит удостовериться в выносливости сконструированного нами серверного решения. Хотя компонентная база космического аппарата преимущественно состоит из зарубежных решений, гордость вызывает тот факт, что доставит первый спутниковый дата-центр на орбиту ракета отечественного производства", - сказал он.

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 отмечает 15-летие. Он проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

В новость внесена правка (19:34 мск) - уточняется компания, которая подписала договор, верно - компания "Орбитальный экспресс".