"Россети" первыми в России получили ESG-рейтинг агентства АКРА

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Россети" стали первой компанией в России, которая получила от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) ESG-рейтинг, говорится в сообщении компании.

Шкала включает в себя 17 уровней, где наивысшим является рейтинг ESG-1. В свою очередь, компания получила рейтинг ESG-3, что свидетельствует об "очень высоком уровне соответствия лучшим практикам в области экологической и социальной ответственности, корпоративного управления (ESG)".

Заместитель генерального директора "Россетей" по стратегии Егор Прохоров, слова которого приводятся в сообщении, добавил, что ESG-повестка предполагает не только ответственность компании перед обществом, но является ключевым условием стабильности и развития бизнеса. "Полученный рейтинг свидетельствует о высокой оценке качества работы группы "Россети" в области устойчивого развития, эффективности и надежности применяемой системы управления рисками. Хотел бы подчеркнуть, что "Россети" стали первой компанией в России, получившей нефинансовый рейтинг АКРА", - пояснил Прохоров.

При построении рейтинга АКРА учитывает как количественные и качественные показатели, так и деятельность компании по минимизации рисков, а также оценку страновых и региональных рисков, что дает инвесторам более комплексную информацию.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.