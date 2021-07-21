Абрамченко заявила, что кабмин, парламент и регионы сообща обеспечат снижение цен на овощи

Она напомнила, что в этом году серьезно выросли цены на овощи: на картофель - на 64%, морковь - на 86%, капусту - на 43%, лук - на 15%. "Совместная работа правительства, регионов и партии "Единая Россия" позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с ценами на овощи", - сказала она, выступая на совещании с членами правительства, которое в режиме видеоконференции провел президент РФ Владимир Путин.

Вице-премьер отметила, что правительство и партия "Единая Россия" приступили к работе по обеспечению доступа отечественных сельхозпроизводителей на полки как крупных торговых сетей, так и малых форм торговли. "Сейчас в ряде регионов аграрии уже приступили к сбору овощей. Нужно чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу. Так мы быстро насытим рынок своими овощами и обеспечим снижение цен. Нужно соединить сельхозтоваропроизводителей, торговые сети и максимально широко использовать форматы нестационарной торговли. Такую работу мы начали вместе с партией "Единая Россия", - сообщила она.

По словам Абрамченко, торговые сети подтвердили готовность оперативно отражать на полках магазинов снижение закупочных цен на овощи.

"С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание, что необходимо оперативно транслировать снижение закупочных цен на полку". - сообщила она. Она напомнила, что в этом году серьезно выросли цены на овощи: на картофель - на 64%, морковь - на 86%, капусту - на 43%, лук - на 15%. "В этом году торговле пришлось раньше переходить на импортные овощи, а они были дороже обычного в связи с повышением цен на продукты на мировом рынке", - пояснила вице-премьер, выразив надежду, что ситуация стабилизируется к сентябрю.

Абрамченко также отметила, что ФАС следит за товаропроизводящей цепочкой. "Нужно, чтобы они активнее мониторили ситуацию в торговых сетях. Согласен с вами, что руководители регионов, Минпромторг должен активно к этому подключиться. Нужно создавать условия для прямого доступа сельзопроизводителей до торговых точек, торговых мест. Создавать их нужно. Можно назвать их ярмарками, как угодно, но активнее работать", - отметил Путин.

Президент также поинтересовался, налажена ли работа с импортом овощей и фруктов с территории республик Средней Азии и бывших территорий СССР, где ранние овощи и фрукты производятся в большом количестве. "Мы наладили эту работу. При условии, что все фитосанитарные требования соблюдаются, мы эту продукцию пускаем на наши рынки. Точно также ее могли бы доставлять, минуя посредников, формы торговли, в том числе в нестационарную торговлю", - сообщила она. Путин отметил, что нельзя допустить, чтобы фитосанитарные нормы использовались "как рычаг, чтобы не пускать товар на наш рынок". "Внимательнее нужно за этим смотреть. Там большой объем, и качество хорошее, что влияет в нужном направлении на цены. Обязательно посмотрите на это", - заключил президент.