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Некоторые коммерческие банки предусмотрели кешбэк для получателей "школьной" выплаты

Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что механизм зачисления средств полностью отработан

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Ряд коммерческих банков, подключившихся к поддержке семей с детьми впервые в этом году, предусмотрел программы бонусов и кешбэка для получателей "школьной" выплаты. Об этом заявил в среду глава Минтруда Антон Котяков.

"В этом году к поддержке семей с детьми впервые подключились и коммерческие банки. Ряд из них предусмотрели программы кешбэка, бонусов, страховые программы для своих клиентов - получателей школьной выплаты", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Котяков отметил, что механизм зачисления средств полностью отработан. Выплаты планируется начать с 16 августа.

Президент России Владимир Путин в июле подписал указ, согласно которому все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее сообщал, что на единовременную выплату будет выделено 204 млрд рублей, она охватит более 20 млн детей.

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РоссияКотяков, Антон Олегович
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