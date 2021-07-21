ЕАЭС и Иран проведут первый раунд переговоров о ЗСТ в сентябре

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Иран проведут первый полноформатный раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) в сентябре 2021 года. Об этом сообщили журналистам в торговом блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Первый полноформатный раунд переговоров по заключению соглашения [о постоянной зоне свободной торговли] запланирован в сентябре текущего года", - отметили в торговом блоке по итогам встречи делегаций по вопросам заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.

Ранее сообщалось, что в 2020 году товарооборот между ЕАЭС и Ираном вырос на 18,5% по сравнению с показателями 2019 года, достигнув 2,9 млрд долларов. Экспорт стран ЕАЭС в Иран в первом квартале 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,5%, а импорт - на 20%.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном, было подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу 27 октября 2019 года.

Товарооборот стран ЕАЭС с Ираном за январь - март 2021 года увеличился на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Наибольшую долю в торговле ЕАЭС с Ираном занимает Россия (78,6%). Доля Казахстана - 11,2%, Белоруссии - 0,7%, Армении - 8,9%, Киргизии - 0,7%.