Рост цены бензина вторую неделю подряд превысил инфляцию

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Цена бензина в РФ с 13 по 19 июля выросла на 0,17% при уровне дефляции в среднем по России в 0,01%. При этом с 6 по 13 июля она также была выше среднего по России уровня роста цен, следует из данных Росстата.

В целом в июле рост стоимости бензина также сложился выше уровня инфляции (0,41% против 0,38%), при этом с начала года цена выросла на 4,87%, что выше инфляции, сложившейся на уровне 4,59%. В прошлом месяце рост стоимости бензина был ниже уровня инфляции.

В отличие от бензина цены на дизельное топливо растут, но находятся ниже инфляции с начала года, однако за неделю с 13 по 19 июля дизель подорожал на 0,12%, что существенно выше ее уровня.

С начала июля стоимость дизельного топлива в РФ выросла на 0,41% при инфляции в 0,35%. С начала года стоимость дизеля выросла на 3,05% при инфляции в 4,59%.

Стоимость топлива на бирже

Цена бензина растет и на бирже: территориальные индексы автомобильного бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" по итогам торгов 21 июля обновили исторические максимумы. Цена бензина Аи-95 на бирже выросла за день на 0,6% - с 59,5 тыс. рублей за тонну до 59,85 тыс. рублей за тонну. Таким образом, стоимость бензина этой марки на бирже обновила рекордное значение, достигнутое 3 июля 2020 года (59,78 тыс. рублей за тонну).

В то же время биржевая стоимость бензина Аи-92 обновляет исторический максимум третий день подряд.

Комментируя рост стоимости бензина, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил, что цена бензина на бирже может стабилизироваться в конце июля. Это произойдет из-за завершения ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

Замминистра объяснил рост цен на бирже рядом сезонных факторов: ростом спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, а также ремонтом нескольких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Еще одним фактором повышения цены стало восстановление экономики и увеличение активности различных ее сфер, в том числе бума внутреннего туризма в условиях закрытых границ.