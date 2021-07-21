Росстат зафиксировал недельную дефляцию в 0,01% впервые с сентября

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Дефляция в России за период с 13 по 19 июля 2021 года составила 0,01%, следует из данных Росстата. Недельная дефляция зафиксирована впервые с сентября 2020 года.

Неделей ранее в России наблюдалась инфляция на уровне 0,06%.

С начала года потребительские цены выросли на 4,59%. В годовом выражении инфляция на 19 июля 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 6,5%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на картофель - на 6,2%, помидоры и огурцы - на 5,4%, морковь - на 3,8%.

В среднем по России выросли цены на гречневую крупу и соль - на 0,4%, свинину, сливочное масло, маргарин, сухие молочные смеси для детского питания, шоколадные конфеты и обеды в столовой, кафе, закусочной - на 0,3%. Также на 0,2% увеличились цены на говядину, вареную колбасу, мороженую рыбу, мясные консервы для детского питания, сметану, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, макаронные изделия. Цены на овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, жирный творог, печенье, пшеничную муку и вермишель выросли на 0,1%.

Цены на подсолнечное масло в среднем по России увеличились на 0,2%, на мясо кур выросли на 0,1%, на сахар-песок - на 0,1%. Куриные яйца подешевели на 0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2,1%, в том числе на лук репчатый - на 2,4%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 2,4%, яблоки - на 0,4%.

Цены на сычужные сыры снизились на 0,3%, баранину и водку - на 0,2%, полукопченую и варено-копченую колбасу, молоко и чай - на 0,1%.

Медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: корвалол - на 0,6%, метамизол натрия (анальгин отечественный), левомеколь и нимесулид - на 0,3%, аллохол - на 0,2%, бромгексин - на 0,1%.

Цены на комбинированные анальгетики снизились на 1,3%, отечественные поливитамины без минералов - на 0,3%, валидол - на 0,1%.

Предметы гигиены и товары первой необходимости

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: зубная паста - на 0,4%, хозяйственное мыло и зубные щетки - на 0,3%, стиральный порошок - на 0,2%, туалетная бумага - на 0,1%.

Одновременно снизились цены на пеленки для новорожденных, детские подгузники и сухие корма для домашних животных - на 0,1%.

Потребительские товары

Из остальных непродовольственных товаров выросли в цене: древесностружечные плиты, ориентированно-стружечные - на 3,5%, обрезные доски - на 2,3%, металлочерепицу - на 0,8%, смартфоны - на 0,6%, отечественные сигареты с фильтром - на 0,5%, телевизоры - на 0,3%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,2%, майки, футболки, мужские носки и кроссовки для взрослых - на 0,1%.

В то же время электропылесосы подешевели на 0,7%, шампуни - на 0,4%, джинсы для детей - на 0,3%, спортивные костюмы и футболки для детей, женские колготки- на 0,2%, кроссовки для детей - на 0,1%.

Цены на бензин увеличились на 0,2%, дизельное топливо - на 0,1%.

Услуги

Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг выросли на 0,2-0,3%. Цены на путевки в дома отдыха и пансионаты выросли на 0,5%, санатории - на 0,1%.

Средняя цена поездки на отдых в Турцию снизилась на 6,9%, на проживание в гостиницах 1-5 звезд - от 0,5% до 4%, в хостелах - на 0,3%.