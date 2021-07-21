В Минэкономразвития заявили, что динамика цен на продукты в России в целом стабильна

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Динамика цен на продукты питания в России в целом стабильна за исключением сезонно подешевевших с 13 по 19 июля овощей и фруктов. Об этом говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития РФ.

"Динамика цен на продукты питания за исключением плодоовощной продукции в целом сохраняется стабильной", - говорится в материалах министерства.

По данным МЭР, мировые цены на продовольствие с 1 по 19 июля выросли на 1,1%, в лидерах роста - пальмовое и подсолнечное масла, при этом подешевел сахар. "На рынках продовольствия цены большинства товаров выросли - в среднем на 1,1% в период с 1 по 19 июля (в июне - понизились на 5,4%). По темпам прироста цен лидировали пальмовое и подсолнечное масла (на 10,7-15,7%). Сахар, напротив, подешевел (на 1-3,2% в зависимости от вида фьючерса)", - говорится в обзоре.