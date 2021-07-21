РКН заблокировал pixabay.com из-за изображений с информацией об использовании наркотиков

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал в России популярный сайт с изображениями pixabay.com по причине наличия изображений с пропагандой наркотиков. После выполнения администратором сайта требований ведомства об удалении противоправного контента решается вопрос о разблокировки ресурса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Страница сайта pixabay.com внесена в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД России из-за наличия изображений, содержащих информацию об использовании наркотических средств и направленных на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики", - сказали в пресс-службе.

Роскомнадзор направил уведомление в адрес провайдера хостинга и администратора сайта о необходимости удаления контента. В связи с неудалением в законный срок запрещенной информации доступ к странице данного сайта, на которой содержался противоправный контент, был ограничен на территории РФ.

"В настоящий момент администратор сайта исполнил требование ведомства, удалив недопустимый контент, в связи с чем интернет-ресурс в ближайшее время после проверки будет разблокирован", - сказали в ведомстве.

Pixabay.com - международный веб-сайт, на котором в качестве общественного достояния выложены фотографии, векторные графики и короткие видеоролики.