Германо-российская торговая палата считает хорошим знаком сделку по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Германо-российская внешнеторговая палата считает хорошим знаком достижение соглашения между США и ФРГ по "Северному потоку - 2". Об этом говорится в ее распространенном в среду заявлении.

"Это хороший знак, что Вашингтон и Берлин уладили свой спор вокруг "Северного потока - 2" и что строительство крайне важного для Европы газопровода можно довести до конца", - приводятся в сообщении слова президента палаты и главы австрийского концерна OMV Райнера Зеле. "Как раз в сложные времена важно, чтобы Россия и Европа реализовывали такие знаковые проекты и чтобы была обеспечена инвестиционная безопасность в европейском энергосекторе", - считает Зеле.

В палате напомнили, что, согласно результатам проведенного ею опроса среди действующих в РФ германских фирм, 94% компаний считают "Северный поток - 2" важным и даже незаменимым проектом для долгосрочного энергоснабжения Европы, а 97% высказались за доведение его до конца и запуск. В то же время, как отметил Зеле, природный газ является необходимым энергоресурсом в условиях стремления ЕС к климатической нейтральности и представляет собой возможность для сотрудничества с Россией в вопросах защиты климата. "Северный поток - 2" предлагает лучшие условия на будущее, включая возможные поставки водорода", - указал он.

Ранее в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, заявила о достижении между Вашингтоном и Берлином договоренности по газопроводу "Северный поток - 2". Как ожидается, детали будут объявлены в ближайшие часы.