Титов позитивно оценил идею новых грантов для МСП

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов позитивно оценил инициативу ввести гранты для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), если противокоронавирусные меры приводят к приостановке деятельности предприятий. При этом он считает, что для поддержки пострадавших из-за пандемии компаний нужны более комплексные действия, сообщил в среду ТАСС бизнес-омбудсмен.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании с членами правительства предложил давать гранты субъектам МСП, если антиковидные меры приводят к приостановке деятельности предприятий. По его словам, размер предполагается рассчитывать исходя из 0,5 МРОТ на каждого сотрудника на две недели ограничений. Если сроки ограничений будут продлены, то размер гранта будет увеличиваться пропорционально - вплоть до 1 МРОТ на сотрудника. Президент РФ Владимир Путин, который проводил совещание, заявил, что поддержит инициативу.

"Гранты в размере, который назвал Максим Решетников, - это не что иное, как бывшая программа ФОТ 2.0 (кредитование бизнеса под 2% годовых с возможностью списания задолженности при сохранении занятости - прим. ТАСС), только в упрощенном, более удобном для бизнеса виде. Мы выступали как раз именно с таким предложением: чтобы государство, если речь идет о кратковременной приостановке деятельности, брало выплату зарплат работникам остановленных предприятий напрямую на себя, минуя работодателя. Остается, правда, надеяться, что при выплате таких грантов будут сохранены и прочие показатели из программы ФОТ 2.0 - то есть региональные коэффициенты плюс компенсация страховых взносов", - сказал Титов.

Уполномоченный напомнил, что его аппарат также предлагал другие меры поддержки при ограничениях: компенсировать работодателям стоимость тестов на антитела и ПЦР, продлить компенсационные меры на приобретение средств индивидуальной защиты, расширить работу мобильных пунктов вакцинации.

"В целом же для поддержки нужны более комплексные действия: мораторий на повышение кадастровой стоимости объектов недвижимости, заморозка тарифов на коммунальные услуги для предприятий, продление моратория на проверки до 2022 года", - добавил он.

МРОТ в 2021 году составляет 12 792 рубля - 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом на основе данных ПФР. Медианная заработная плата - это размер заработной платы, больше и меньше которой получают половина работающих граждан.