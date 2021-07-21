Минэнерго намерено установить единые требования к проектированию энергосистем России

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ планирует установить единые для всех требования для планирования и проектирования энергетических систем в России. Как говорится в пресс-релизе Минэнерго, ведомство подготовило соответствующие изменения в федеральный закон "Об электроэнергетике".

"Предлагаемая концепция федерального закона позволит восстановить утраченную централизованную систему планирования в электроэнергетике России, установить единые базовые принципы и требования", - пояснил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, слова которого приводятся в сообщении.

Согласно предложениям ведомства, "Системный оператор" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России, начиная с 1 января 2023 года, будет единолично отвечать за проектирование развития энергосистем России и разработку документов перспективного планирования. Более того, с 1 января 2024 года функции оперативно-диспетчерского управления в изолированных системах также перейдут к СО ЕЭС. По мнению Минэнерго РФ, такая мера "позволит активизировать масштабирование лучших практик оперативно-диспетчерского управления на территории всей страны".

Глава Минэнерго добавил, что принятые решения повысят прозрачность развития российской электроэнергетики и обеспечат единство технической политики.