Депутаты Рады призвали ЕС и США не допустить запуска "Северного потока - 2"

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял совместное заявление, в котором призвал США и ЕС не допустить запуск в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщила в среду пресс-служба украинского парламента.

"21 июля члены Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества приняли текст совместного заявления народных депутатов Украины относительно призыва к Соединенным Штатам Америки и Европейскому союзу о недопустимости запуска "Северного потока - 2", открытого для подписания всеми народными депутатами", - сказано в сообщении.

В заявлении депутаты призывают США, ЕС и, в частности, Германию добиться прекращения строительства и не допустить введение в эксплуатацию газопровода. В тексте отмечается, что "с самого начала "Северный поток - 2" не был экономическим проектом, поскольку мощности украинской газотранспортной системы дают возможность увеличить прокачку газа в Европу в 2-3 раза". "В то же время "Северный поток - 2" создает реальные препятствия для диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей в Европу", - считают парламентарии.

Соглашение по "Северному потоку"

Во вторник в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты и Германия достигли договоренностей по "Северному потоку - 2" и могут объявить о достижении сделки уже в среду, 21 июля. По сведениям издания The Wall Street Journal, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода, а Германия при этом возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики "Северного потока - 2" в связи с достигнутой Вашингтоном и Берлином договоренностью по этому вопросу.

В среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса подтвердила, что между сторонами есть соглашение по этому вопросу. По ее словам, Германия, в частности, взяла на себя обязательство добиваться выработки общеевропейских санкций в отношении Москвы в случае "агрессивных действий против Украины" или если "Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия". Заявленной целью таких мер будет ограничение экспортного потенциала России в энергетическом секторе. Берлин также согласился поддержать усилия по продлению соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. США добиваются продления данного соглашения на 10 лет.