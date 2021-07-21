Путин обсудил с Меркель договоренности Германии и США по "Северному потоку - 2"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел в среду телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры обсудили в том числе договоренности Германии и США по ситуации вокруг газопровода "Северный поток - 2", сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток-2". Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза", - говорится в сообщении.

"Ангела Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне. Владимир Путин дал соответствующие комментарии", - добавили в Кремле.

Политики также затронули возможность продления соглашения о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года.

"В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Меркель высказывал опасения, что Украина может быть "отключена от транзита газа, а также в целом от газа" в случае запуска "Северного потока - 2". Меркель заверила, что Украина для ФРГ остается страной для транзита газа "даже в случае, если "Северный поток - 2" будет достроен". Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через украинскую ГТС.

"Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре. В рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более 7 млрд долларов. В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд куб. м российского газа, что является самым низким показателем за семь лет.