США заявили, что консультировались с Украиной и Польшей при выработке договоренности с ФРГ

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Власти США при выработке соглашения с ФРГ по проекту строительства газопровода "Северный поток - 2" тесно консультировались с Украиной и Польшей, учитывая их мнение. Об этом представитель Госдепартамента высокого ранга сообщила в среду журналистам на специальном брифинге, посвященном указанной сделке.

"Хотя мы по-прежнему выступаем против трубопровода, мы пришли к выводу, что санкции не остановят его строительство и угрожают подорвать жизненно важный союз с Германией, а также с ЕС и другими европейскими союзниками", - сказала она. По словам чиновницы, целью переговоров с Германией было "обсуждение пакета мер, которые направлены на сокращение рисков", связанных с реализацией проекта.

"Данный пакет предназначен для устранения коренных причин этих рисков - использования Россией энергетики как геополитического оружия и уязвимости таких стран, как Украина, которые зависят от российского газа и оплаты транзита <...>. В рамках этого процесса мы и наши германские партнеры тесно консультировались с Украиной и Польшей, а также с другими странами, которым может навредить данный проект, относительно их обеспокоенности", - добавила представитель дипведомства.