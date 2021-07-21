Госдеп заявил, что ФРГ обязалась создать "зеленый фонд" для энергетики Украины в $1 млрд

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Германия обязалась создать в рамках договоренности с США по "Северному потоку - 2" "зеленый фонд" для энергетики Украины в размере $1 млрд. Об этом сообщила в среду в ходе специального телефонного брифинга представитель Госдепартамента высокого ранга.

"В рамках американо-германского партнерства по климату и энергетике ФРГ обязалась создать "зеленый фонд" для Украины и выделить $1 млрд для поддержки энергетического перехода, энергоэффективности и энергетической безопасности страны", - сказала она.

"Целью фонда будет обеспечение использования возобновляемой энергии, создание условий развития водородных [технологий], повышение энергоэффективности", - отметила представитель Госдепа. По ее словам, в числе задач также значатся переход от использования угля и декарбонизация. "Германия выделит в качестве первоначального транша около $175 млн и будет работать над продлением своих обязательств в предстоящие финансовые годы", - отметила представитель внешнеполитического ведомства.