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Маас заявил, что испытывает облегчение в связи с договоренностью по "Северному потоку - 2"

Германия будет выступать за то, чтобы обеспечить транзит газа через Украину на следующее десятилетие, подчеркнул министр

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что испытывает облегчение в связи с достижением договоренности с США по газопроводу "Северный поток - 2". Соответствующее сообщение он разместил в среду на своей странице в Twitter.

"Я испытываю облегчение в связи с тем, что в вопросе "Северного потока - 2" мы с США нашли конструктивное решение. Мы поддержим Украину в развитии "зеленого" энергетического сектора и при этом будем выступать за то, чтобы обеспечить транзит газа через Украину на следующее десятилетие", - отметил Маас.

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