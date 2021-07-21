МИД ФРГ опубликовал совместное с США заявление по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Германия обязуется добиваться продления договора о транзите газа через Украину после 2024 года и назначить с этой целью спецпредставителя. Такая позиция изложена в совместном заявлении ФРГ и США о поддержке Украины, обеспечении европейской энергобезопасности и достижении климатических целей.

"США и Германия согласились, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года. В соответствии с данной точкой зрения Германия обязуется использовать все доступные рычаги влияния, чтобы содействовать продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией и назначить для этого специального представителя", - отмечается в документе. При этом в нем указывается, что "переговоры должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября". "Соединенные Штаты полны решимости полностью поддержать эти усилия", - подчеркивается в сообщении.

Германия обязуется создать для Украины "зеленый фонд" и управлять им с целью содействия эффективности энергосектора страны, говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "Германия обязуется создать "зеленый фонд" для Украины и управлять им с целью содействия энергетической реформе, энергоэффективности и энергобезопасности Украины. Германия и США будут прилагать усилия по инвестированию и поддержке "зеленого фонда" в размере как минимум $1 млрд", - указывается в тексте. В этом, как предполагается, будет участвовать и частный сектор. Германия изначально внесет в него не менее $175 млн.

Германия прибегнет к "эффективным мерам" вплоть до санкций в том случае, если РФ будет использовать энергоресурсы как оружие, говорится в заявлении.

ФРГ касательно "Северного потока - 2" будет придерживаться положений третьего энергопакета ЕС.

Германия готова поддержать энергобезопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.