ФРГ назначит спецпосланника и поможет Украине с продлением транзита газа с Россией

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Германия обязалась назначить спецпосланника и использовать все влияние, чтобы помочь Украине договориться с Россией о продлении транзита газа. Об этом сообщила в среду представитель Госдепартамента высокого ранга в ходе специального телефонного брифинга, посвященного договоренности между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку - 2".

"Германия обязалась назначить специального посланника и использовать все свое возможное влияние, пока газопровод "Северный поток - 2" не введен в эксплуатацию, чтобы помочь Украине договориться о продлении контракта по транзиту газа с Россией после 2024 года", - сказала она.