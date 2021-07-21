Украина и Польша продолжат противодействие проекту "Северный поток - 2"

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Украина и Польша вместе с союзниками продолжат противодействие реализации проекта газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел двух государств Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау, опубликованном в среду на сайте украинского МИД.

"Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами с целью противодействия запуску "Северного потока -2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса в сфере безопасности, поддержки стран в их стремлении стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности", - указывается в документе.