{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Украина и Польша продолжат противодействие проекту "Северный поток - 2"

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Украина и Польша вместе с союзниками продолжат противодействие реализации проекта газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел двух государств Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау, опубликованном в среду на сайте украинского МИД.

"Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами с целью противодействия запуску "Северного потока -2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса в сфере безопасности, поддержки стран в их стремлении стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности", - указывается в документе.

Теги
УкраинаПольша
Госдеп заявил, что ФРГ обязалась создать "зеленый фонд" для энергетики Украины в $1 млрд
Германия выделит в качестве первоначального транша около $175 млн
Читать полностью