Отказ от санкций и деньги для Киева. Главное о сделке США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

США пришли к выводу, что санкции не остановят реализацию практически достроенного "Северного потока - 2". Вместе с тем они оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

СМИ сообщили о достигнутой договоренности во вторник, а в среду о ней официально объявили американские и германские власти. ТАСС собрал главное, что известно о сделке.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2": Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался помогать Украине, в том числе добиваясь продления транзита российского газа по ее территории.

Германия также должна будет предпринимать "быстрые действия" на национальном уровне и "настаивать на эффективных мерах на уровне ЕС".

Берлин обязался назначить спецпосланника и "использовать все свое возможное влияние", чтобы добиться продления транзита российского газа через Украину после 2024 года, когда истечет соответствующий пятилетний контракт. Переговоры должны начаться не позднее 1 сентября 2021 года. Соединенные Штаты добиваются продления сразу на десять лет.

Кроме того, Германия должна создать "зеленый фонд" для Украины и выделить $1 млрд "для поддержки энергетического перехода, энергоэффективности и энергетической безопасности страны". Первоначально Берлин внесет в него $175 млн.

Относительно "Северного потока - 2" Берлин будет придерживаться требований так называемого третьего энергопакета ЕС. Они предполагают, что объекты энергетической инфраструктуры стран Евросоюза должны быть независимы от поставщиков электроэнергии или энергоресурсов.

Соединенные Штаты обязались поддерживать работу Берлина и Парижа в нормандском формате, а Германия пообещала активизировать усилия ради выполнения минских соглашений.

Германия и Россия

О договоренности было объявлено вскоре после визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон. В среду вечером она позвонила президенту РФ Владимиру Путину и, как следует из сообщения Кремля, рассказала об итогах обсуждения ситуации вокруг "Северного потока - 2" с американским лидером Джо Байденом.

Путин в беседе с Меркель, в частности, "отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта" и затронул возможность продления транзита газа через Украину, добавили в Кремле.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в Twitter заявил, что Берлин и Вашингтон "нашли конструктивное решение", а сам он испытывает облегчение.

Польша и Украина

В Госдепартаменте заявили, что при согласовании сделки с Германией "тесно консультировались с Украиной и Польшей, а также с другими странами, которым может навредить данный проект".

Однако в опубликованном в среду совместном заявлении глав МИД Украины и Польши Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау подчеркивается, что Киев и Варшава продолжат противодействовать запуску "Северного потока - 2".

В тот же вечер стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины", против которого резко выступала Москва. В частности, в беседе с Меркель Путин "обратил особое внимание на <...> откровенно дискриминационный закон", эффект от которого он ранее сравнивал с применением оружия массового поражения.