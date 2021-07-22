Кабмин обсудит выплаты многодетным и уточнение механизма ГЧП

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство России в четверг, 22 июля, проведет очередное заседание. Среди тем, которые планируется на нем обсудить, - выделение средств на выплаты многодетным, уточнение механизма концессий, актуализация закона "Об электроэнергетике".

В частности, на мероприятии рассмотрят документ, согласно которому 17 регионам направят дополнительное финансирование на ежемесячные выплаты, назначаемые при рождении третьего ребенка или последующих детей. "Проектом распоряжения предусмотрено выделение средств на дополнительное их предоставление в 2021 году бюджетам 17 субъектов Российской Федерации в целях софинансирования их расходных обязательств по обеспечению ежемесячной денежной выплатой не менее 12,5 тыс. детей", - говорится в материалах к заседанию.

В случае одобрения документа средства выделят из резервного фонда правительства и направят Минтруду России. Тот в свою очередь должен будет софинансировать расходы регионов на предоставление "ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет".

Оборот драгметаллов и развитие ГЧП

В повестке заседания кабмина в четверг также значится обсуждение проекта федерального закона, которым уточняется порядок заключения концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве, а также соглашений о муниципально-частном партнерстве в области перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом.

На заседание вынесен и документ, предполагающий внесение изменений в федеральный закон "Об электроэнергетике". "Проект закона направлен на исключение (уточнение) отдельных положений закона <…>, утративших актуальность с учетом сложившейся практики, а также совершенствование порядка взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии в части обеспечения надежности и качества электрической энергии", - пояснили в кабмине.

На повестке дня также будет законопроект, который уточняет положения КоАП в части административной ответственности за правонарушения в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, а также полномочий федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный пробирный надзор.

Кроме того, кабмин планирует обсудить результаты работы механизма "Трансформация делового климата" в новом формате. В материалах к заседанию уточняется, что инструмент предусматривает 321 мероприятие по 16 направлениям экономической деятельности. Он подразумевает под собой управление системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности, оперативное реагирование власти на запросы бизнес-сообщества. Механизм направлен на снятие существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса, в том числе на устранение избыточных, устаревших и противоречащих друг другу требований из правовых актов.

Развитие территорий

Среди других вопросов, вынесенных на заседание в четверг, - поправки в законодательство в связи с созданием публично-правовой компании "Фонд развития территорий". Отмечается, что принятие законопроекта позволит оптимизировать функции, выполняемые в настоящее время Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, путем создания единого института развития. Власти также планируют, что организация будет реализовывать новые функции и полномочия по развитию территорий.

Правительство также рассмотрит вопрос о выделении субсидии Ставропольскому краю на софинансирование реконструкции проспекта Ленина в Кисловодске. Премьер-министр Михаил Мишустин обсуждал этот вопрос в июне на встрече с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. Глава региона тогда оценил необходимую сумму в 0,5 млрд рублей. По информации пресс-службы городской администрации, проспект Ленина станет аналогом Курортного бульвара в Кисловодске. Здесь планируется возвести фонтаны, сквер балерины Кшесинской, бюветы с минеральной водой, ротонды и галереи.