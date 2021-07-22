В "Нафтогазе" считают, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года

ТАСС, 22 июля. Руководство "Нафтогаза Украины" полагает, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на главу правления компании Юрия Витренко.

По его утверждению, Россия "использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона".

Витренко также выразил мнение, что для обеспечения своей энергобезопасности его страна должна стать членом НАТО.

"Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит энергоносителя на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новой схеме "качай или плати" составляет 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре. В рамках пятилетнего контракта по транзиту Украина получит более $7 млрд. В 2020 году через территорию этой страны в Евросоюз было транспортировано 55,8 млрд кубометров российского газа, что является самым низким показателем за семь лет.