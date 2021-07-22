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В "Нафтогазе" считают, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года

Глава правления компании Юрий Витренко считает, что РФ "использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона"

ТАСС, 22 июля. Руководство "Нафтогаза Украины" полагает, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на главу правления компании Юрия Витренко.

По его утверждению, Россия "использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона".

Витренко также выразил мнение, что для обеспечения своей энергобезопасности его страна должна стать членом НАТО.

"Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит энергоносителя на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новой схеме "качай или плати" составляет 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре. В рамках пятилетнего контракта по транзиту Украина получит более $7 млрд. В 2020 году через территорию этой страны в Евросоюз было транспортировано 55,8 млрд кубометров российского газа, что является самым низким показателем за семь лет.

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