Илон Маск допускает, что Tesla вновь начнет принимать биткойны

Маск отметил, что при получении этой криптовалюты в последнее время все больше используются возобновляемые источники энергии. По словам главы Tesla, он рассчитывает убедиться в том, что майнинг биткойна по меньшей мере на 50% опирается на экологически чистую энергетику. "Если это действительно так, Tesla, вероятнее всего, вновь начнет принимать биткойны", - приводит слова Маска агентство Reuters.

В начале июня глава компании уже говорил о том, что Tesla вновь начнет принимать биткойны, когда получение данного вида криптовалюты станет в большей степени экологически чистым. В начале этого года Tesla объявила о том, что вложила $1,5 млрд в биткойны и начинает принимать эту криптовалюту в качестве оплаты своей продукции. Однако уже в мае Маск заявил, что Tesla приостанавливает прием биткойнов из-за того, что методы получения этой криптовалюты не являются экологически чистыми.

Криптовалюта является разновидностью цифровой валюты, создание которой основывается на криптографических методах. Функционирование таких систем основано на технологии блокчейн - децентрализованной базы данных, у которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу.