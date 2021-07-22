На благоустройство Владивостока перед ВЭФ выделено 674 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Общая сумма средств, выделенных из федерального бюджета на благоустройство Владивостока в преддверии Восточного экономического форума, составила 674 млн рублей, рассказал ТАСС во вторник и. о. мэра города Константин Шестаков. На них уже проводится ремонт дорог, фасадов, строительство освещения, обустройство пирсов и набережных.

В начале июня эта сумма оставляла 300 млн рублей, однако теперь по поручению вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева Владивостоку были выделены дополнительные средства. Всего Приморскому краю власти РФ выделили 720 млн рублей.

"В преддверии Восточного экономического форума для подготовки городской инфраструктуры выделены дополнительные средства - 647 млн рублей. Эти деньги будут распределены на самые необходимые городские нужды и проекты развития. А в конечном счете все, что будет сделано в городе к ВЭФ, останется жителям Владивостока", - сказал Шестаков.

Он добавил, что деньги направлены на ремонт улично-дорожной сети и дороги на острове Русский, приобретение коммунальной техники, ремонт фасадов 17 многоквартирных жилых домов, строительство объектов наружного освещения 100 дворовых территорий, строительство велосипедных и беговых дорожек на острове, благоустройство и текущий ремонт набережной Дальневосточного федерального университета. Также к сентябрю будут обустроены пирсы в Спортивной Гавани, приобретена техника для организации лыжной трассы и благоустроена площадь Борцов Революции. Все перечисленные работы уже ведутся.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2-4 сентября в очном формате. Все мероприятия форума также будут транслироваться в интернете через официальный сайт ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.