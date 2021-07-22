Банки в I полугодии нарастили выдачи потребкредитов на суммы более 500 тыс. рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российские банки в январе - июне 2021 года увеличили выдачи потребительских кредитов на крупные суммы - более 500 тыс. рублей. Так, доля выдач таких кредитов выросла на 4,6% пункта (п. п.), до 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6,4 п. п. по сравнению с первым полугодием 2019 года, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего за шесть месяцев текущего года банки выдали 7,6 млн кредитов на покупку потребительских товаров, посчитали в бюро.

"Главная тенденция последних лет в сегменте потребкредитования - снижение в структуре выданных потребкредитов доли самых небольших займов и, соответственно, рост наиболее крупных (свыше 500 тыс. рублей)", - комментирует директор по маркетингу бюро Алексей Волков. Он отмечает, что увеличение среднего чека потребкредитов в стране происходит на фоне сокращения их выдачи и обусловлено консервативным подходом банков к розничному кредитованию, потребительские кредиты выдаются гражданам с высоким кредитным рейтингом.

При этом в январе - июне доля выданных потребкредитов размером до 100 тыс. рублей составила 56,6%, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 7,6 п. п., а по сравнению с таким же периодом 2019 года - на 8,3 п. п.

Доля потребкредитов объемом от 100 тыс. до 300 тыс. руб. в первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 1,8 п. п., до 18%, от 300 тыс. до 500 тыс. руб. - на 1,1 п. п., до 9%.