Средний чек покупок через СБП в I полугодии достиг 4,4 тыс. рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Средний чек покупок через Систему быстрых платежей (СБП) у розничных клиентов увеличился в январе - июне 2021 года более чем в три раза и достиг 4 352 руб. по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

За I полугодие 2021 года число покупок по СБП у розничных клиентов банка выросло на 170%.

Согласно результатам исследования, активнее всего (47%) покупки через систему быстрых платежей совершают клиенты в возрасте 31-40 лет, доля клиентов 41-50 лет составила 28,4%, 21-30 лет - 15,3%, 51-60 лет- 8,2%. Мужчины активнее осваивают оплату через СБП - на них приходится 63% покупок в I полугодии 2021 года, на женщин - 37%. Средняя сумма одной покупки у мужчин в этом году составила 5 214 руб., у женщин - 3 253 руб.

Банк отмечает, что среди клиентов, использующих СБП для оплаты товаров и услуг на регулярной основе, количество покупок растет. Так, в I полугодии 2021 года в среднем на одного пользователя приходится 3,87 покупки за квартал (для сравнения, в 2020 году этот показатель был на уровне 2,29 операции).

Оплата по СБП может быть осуществлена с использованием QR-кода, платежных ссылок и кнопок. Последние два способа используют интернет-магазины. Выбрав такой метод оплаты, клиент перенаправляется в мобильное приложение банка, где может завершить платеж.

В рамках исследования проанализированы обезличенные данные о розничных клиентах банка, которые оплачивают покупки с помощью СБП, а также данные клиентов других банков, которые используют данную технологию в эквайринговой сети банка "Русский стандарт".