США включили предложенные Украиной идеи в текст совместного заявления с ФРГ

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Вашингтон активно консультировался с Киевом при подготовке соглашения с Берлином по трубопроводу "Северный поток - 2" и включил предложенные украинской стороной идеи в текст опубликованного позднее совместного заявления США и ФРГ. Об этом заявила на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном достижению Вашингтоном и Берлином соглашения по ситуации вокруг газопровода, представитель Госдепартамента высокого ранга.

Отказ от санкций и деньги для Киева. Главное о сделке США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

Она отвергла утверждения СМИ о том, что Белый дом оказывал давление на Украину и требовал не выступать с критикой предстоящего соглашения США с ФРГ по "Северному потоку - 2". "Украина - партнер, и мы не запугиваем своих партнеров", - сказала она, подчеркнув, что Вашингтон активно взаимодействовал с Киевом "на многих уровнях".

"Мы делились деталями и идеями, в том числе текстом самого заявления", - сообщила она. "Мы, как я уже говорила, активно взаимодействовали с Украиной и включили ее вклад и ее идеи в это заявление", - подчеркнула ведущая брифинга, добавив, что Вашингтон рассчитывает поступать таким же образом и в будущем по ходу выполнения соглашения.

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Вашингтона и Берлина. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект. В среду было официально объявлено о достижении договоренностей между США и ФРГ по "Северному потоку - 2".

Ранее МИД ФРГ опубликовал текст сделки с США, касающейся реализации "Северного потока - 2". Вашингтон пришел к выводу, что санкции не остановят строительство практически полностью готового газопровода. Вместе с тем США оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины". Германия также должна будет предпринимать "быстрые действия" на национальном уровне и "настаивать на эффективных мерах на уровне ЕС", отмечается в тексте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.