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Пандемия COVID-19

Байден считает, что инфляцию в США удастся удержать под контролем

Президент выразил уверенность в том, что меры по модернизации инфраструктуры страны, одобрения которых он добивается, в конечном счете позволят "снизить инфляцию"

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Американская экономика восстанавливается от нанесенного пандемией коронавируса ущерба, в долгосрочной перспективе инфляцию в стране, по мнению специалистов, удастся удержать под контролем. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в среду вечером на встрече с общественностью в Цинциннати (штат Огайо). Трансляцию ведет телеканал CNN.

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"Хорошая новость состоит в том, что экономика в значительной степени оживает", - отметил американский лидер. "Огромное большинство экспертов, в том числе на Уолл-стрит, считают крайне маловероятным, что в долгосрочной перспективе инфляция будет бесконтрольной", - добавил он. По словам Байдена, высокая инфляция в стране будет "в краткосрочной перспективе".

Президент США выразил уверенность в том, что меры по модернизации инфраструктуры США, одобрения которых он добивается, в конечном счете позволят "снизить инфляцию".

Министр финансов США Джанет Йеллен на прошлой неделе в эфире телеканала CNBC выразила уверенность в том, что в США "в течение нескольких месяцев" инфляция будет высокой. Она полагает, что "в среднесрочной перспективе" произойдет "возвращение инфляции к нормальным показателям".

Экономисты Федеральной резервной системы (ФРС), которая выполняет функции центрального банка страны, ожидают, что инфляция в США в этом году составит 3,4%, в следующем году ее темпы упадут до 2,1%, а в 2023 - до 2,2%.

Теги
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