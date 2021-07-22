Байден заявил о невозможности остановить строительство "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Проект строительства трубопровода "Северный поток - 2" "завершен на 99%", остановить его реализацию было уже невозможно. Об этом, как сообщил в среду пресс-пул Белого дома, президент США Джо Байден заявил репортерам перед вылетом из города Цинциннати (штат Огайо) в Вашингтон.

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"Про "Северный поток - 2" он сказал, что тот "завершен на 99%" и ничто не могло это остановить", - говорится в сообщении одной из журналисток. По ее словам, Байден также отметил, что Германия взяла на себя "обязательство" ответить России при необходимости. Американский лидер добавил, что ранее у него состоялся "плодотворный обмен" мнениями о "Северном потоке - 2" с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Вашингтона и Берлина. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект.

Ранее МИД ФРГ опубликовал текст сделки с США, касающейся реализации "Северного потока - 2". Вашингтон пришел к выводу, что санкции не остановят строительство практически полностью готового газопровода. Вместе с тем США оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины". Германия также должна будет предпринимать "быстрые действия" на национальном уровне и "настаивать на эффективных мерах на уровне ЕС", отмечается в тексте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.