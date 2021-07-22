Число электронных госзакупок в России снизилось на 5% в I полугодии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Количество размещенных госзакупок в электронной форме составило за первое полугодие 2021 года до 1,6 млн, что на 5% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе торговой площадки "РТС-тендер".

Речь идет о закупках по Федеральному закону № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

"Согласно аналитическим данным, по итогам I полугодия 2021 года количество размещенных закупок незначительно сократилось на 5% и составило чуть больше 1,6 млн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом сумма размещенных закупок также упала на 4%, до около 4,9 трлн рублей. Количество и сумма заключенных контрактов сократились на 8% - 1,6 млн на сумму 3,9 трлн рублей", - сказали в пресс-службе.

Число заказчиков, заключивших хотя бы один контракт, по итогам процедур первого полугодия 2021 года составило 124 тыс., это незначительно меньше, чем за аналогичный период годом ранее (-3%).

В топе отраслей по сумме заключенных контрактов: сооружения и строительные работы; продукция обрабатывающих производств; электроэнергия, газ, пар; услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью; услуги транспорта и складского хозяйства, добавили в пресс-службе.

"РТС-тендер" - федеральная электронная торговая площадка, уполномоченная для проведения госзакупок, корпоративных и коммерческих закупок, имущественных торгов, закупок по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В экосистему площадки также входят электронные магазины для закупок малого объема и РТС-маркет.