"Русал" приостановит разделение активов из-за ввода пошлин на экспорт металлов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. "Русал" приостановит процесс разделения активов в связи с введением экспортных пошлин РФ на металлы и металлопродукцию и будет вынужден провести дополнительный анализ финансовой устойчивости разделяемых компаний. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к "Русалу".

Первоначальный проект разделения активов предполагал формирование самостоятельных стратегий "Русала" и компании с более высоким углеродным следом. Ключевым фокусом новой компании должна была стать крупномасштабная экологическая модернизация заводов, а стратегия "Русала" предполагала бы продвижение низкоуглеродного алюминия на мировом рынке и повышение доли экспорта.

"С учетом изменившейся ситуации, приводящей к повышению финансовой нагрузки на экспортеров, компания вынуждена провести дополнительный анализ прогнозируемой финансовой устойчивости разделяемых компаний", - сказал собеседник агентства.

В "Русале" отказались от комментариев.

Ранее в "Русале" заявили, что введение экспортных пошлин РФ на металлы и металлопродукцию может серьезно повлиять на реализацию инвестпроектов компании. В частности, "Русал" может пересмотреть темпы запуска Тайшетского завода, а также рассмотреть консервацию ряда убыточных производств. Заместитель гендиректора "Русала" по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин оценил экономические потери компании от введения пошлин в "сотни миллионов долларов".

"Русал" - один из крупнейших в мире производителей алюминия - ранее сообщал, что планирует выделить высокоуглеродный бизнес в отдельную структуру. Гендиректор компании Евгений Никитин в интервью ТАСС отмечал, что завершить разделение активов планируется в первом полугодии 2022 года.

О пошлинах на металлы

В России с августа до конца 2021 года вводятся пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Правительство согласовало такое решение на заседании 24 июня. Его цель - стабилизация цен на продукцию на внутреннем рынке. Пошлины будут распространены на прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. Сбор будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну. По подсчетам Минфина, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 млрд руб.