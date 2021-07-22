Wildberries отказался от строительства ЦОД во Владимире за 4 млрд рублей

ВЛАДИМИР, 22 июля. /ТАСС/. Интернет-ретейлер Wildberries перенес строительство центра обработки данных (ЦОД) из Владимира, стоимость которого оценивалась в 4 млрд рублей, в другую локацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Весной 2020 года в компании сообщили о планах открытия ЦОД Wildberries во Владимире, которое было намечено на первое полугодие 2021 года.

"Из соображений экономической целесообразности проект по строительству ЦОД во Владимире был перенесен в локацию, расположенную неподалеку от одного из логистических центров Wildberries", - сообщили в пресс-службе, отметив, что на данном этапе место расположения будущего центра не уточняется.

Как пояснили в компании, на данный момент земля во Владимире, на которой предполагалось строить центр, свободна. Объект стоимостью около 4 млрд рублей и площадью 5 тыс. кв. метров предполагалось возвести в микрорайоне "Энергетик" и сдать в эксплуатацию в первой половине 2021 года.

Строительство дата-центра было связано с расширением масштабов бизнеса компании, так как серверные мощности Wildberries расположены в различных коммерческих центрах обработки данных.

Wildberries - онлайн-ретейлер на территории стран ЕАЭС, работающий на рынке 15 лет. Оборот Wildberries в 2020 году составил 437,2 млрд рублей.