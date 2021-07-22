РБК: ретейлеры ожидают рост цен на одежду и обувь в осенне-зимний сезон минимум на 10%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ретейлеры прогнозируют как минимум 10-процентное увеличение цен на одежду и обувь в осенне-зимнем сезоне из-за роста стоимости перевозок и сырья. Об этом в четверг пишет издание РБК со ссылкой на представителей рынка.

Как сообщил изданию президент розничной сети Baon Илья Ярошенко, в новом сезоне коллекции обуви и одежды могут подорожать на 10-15%. По его словам, стоимость доставки контейнера из Азии в прошлом году составляла $3 тыс., в настоящее время она может достигать $10 тыс. Кроме того, чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже будет его доставка.

В то же время владелец компании "Глория Джинс" Владимир Мельников считает, что осенью рост цен будет малозаметным, а в начале 2022 года они могут вырасти на 18-20%. Он отметил значительное увеличение стоимости хлопка (+35%), а также материалов, где задействованы нефтепродукты, в частности, эластана.

Основатель Zenden Group Андрей Павлов оценил увеличение стоимости перевозок и сырья в среднем на 5-10%. Он также подчеркнул, что на рост цен на одежду также влияет ослабление рубля и рост инвестиции в открытие магазинов, в связи с чем цены на строительные материалы, дерево и металл бьют рекорды. Павлов добавил, что стоимость доставки возросла в 5-6 раз.

В то же время в Melon Fashion Group (бренды Zarina, BeFree, Love Republic, Sela) сообщили, что цены на одежду и обувь сохранятся на уровне 2019 года.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отметила РБК, что в 2021 году рынок будет отставать от показателей 2019 года на 2-6%, при этом превысив показатели 2020 года. Важную роль в восстановлении продаж играет отложенный спрос и сэкономленные в отсутствие поездок средства, пояснила она. Среди негативно влияющих факторов она назвала ограниченную покупательную способность населения, низкий индекс покупательской уверенности и активное развитие онлайн-торговли.