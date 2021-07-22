В наукограде залива Ячжоу на Хайнане создали два сервисных центра

САНЬЯ /Китай/, 22 июля. /ТАСС/. Два новых сервисных центра созданы в расположенном в китайском городе Санья (южная провинция Хайнань) наукограде залива Ячжоу. Об этом сообщает газета "Хайнань жибао".

Речь идет о сервисном центре культурных инноваций и международном сервисном центре оказания услуг в области культуры. Новые структуры, пишет издание, позволят создать платформу для дружеских обменов и комплексно усовершенствовать систему сервисов в технопарке. В числе задач данных центров также повышение привлекательности наукограда для иностранных высококвалифицированных специалистов, улучшение деловой среды, продвижение международной торговли и культурного многообразия.

Наукоград залива Ячжоу играет одну из ведущих ролей в инновационном развитии региона. К концу 2020 года общее количество зарегистрированных в нем компаний составило почти 3,2 тыс.

Технополис залива Ячжоу занимается научно-техническими исследованиями и разработками, а также инновационным производством в сферах финансов, интернет-технологий, космонавтики, медицинского оборудования, сельского хозяйства, глубоководных технологий и других областях.

Наукоград залива Ячжоу - часть программы властей Китая по созданию порта свободной торговли в провинции Хайнань. Местная администрация утвердила за этим научным кластером статус зоны освоения новых высоких технологий. По плану властей, технополис должен стать первоклассной зоной экономического развития, интегрирующей технологические инновации и промышленное производство.