Внешнеторговый оборот в ДФО вырос на 38% за полгода

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот таможен Дальнего Востока за первое полугодие 2021 года вырос на 38%, до $17,5 млрд, сообщила в четверг пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. Рост произошел из-за перераспределения таможенных деклараций в соответствии с фактическим местом ввоза-вывоза товара.

С 1 февраля 2021 года Федеральная таможенная служба России запустила систему диспетчеризации деклараций. Если ранее в рамках электронного декларирования декларацию за товар можно было подать и оплатить в одном регионе а ввезти товар - в другом, то с 1 февраля все декларации распределяются по фактическому месту ввоза-вывоза на 16 центров электронного декларирования (ЦЭД), из которых на Дальнем Востоке работает Владивостокский (для товаров, прибывающих морским транспортом) и Дальневосточный ЦЭД.

"За первое полугодие 2021 года грузопоток через таможни Дальнего Востока составил 12,1 млн тонн, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 18%. Внешнеторговый оборот при этом достиг $17,5 млрд увеличившись на 38%. Количество участников ВЭД, осуществляющих внешнеторговые операции через таможни Дальнего Востока, увеличилось до 15 928 (за аналогичный период 2020 года - 12 469)", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, рост произошел за счет перенаправления всех деклараций, по которым товар фактически ввозится на Дальний Восток в два региональных ЦЭД. Ранее часть деклараций за ввозимый или вывозимый из ДФО товар подавалась в других регионах, в них же происходила уплата таможенных платежей.

За первое полугодие дальневосточные таможни аккумулировали в бюджет государства 263,8 млрд рублей таможенных платежей. Это на 88,7 млрд больше по сравнению с первым полугодием 2020 года. 97,9% таможенных платежей составили платежи за ввезенные товары; 94% от общей суммы таможенных платежей перечислила Владивостокская таможня.