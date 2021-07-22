Опрос: услугой каршеринга как минимум раз в месяц пользуются 64% респондентов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян (64%) хотя бы раз в месяц пользуется услугой каршеринга, следует из результатов исследования сервиса "Ситидрайв" и ResearchMe, с которыми ознакомился ТАСС.

Больше половины (64%) респондентов берут каршеринг хотя бы раз в месяц, а 15% пользуются каршерингом регулярно, показал опрос "Ситидрайв". При этом каждый десятый признается, что получил права специально для каршеринга и не планирует приобретать личный автомобиль, свидетельствуют данные опроса.

По результатам опроса, на постоянной основе арендой машин пользуются 39% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет. Свыше четверти используют каршеринг для поездок в аэропорт или на вокзал, 18% - для поездки на работу и обратно, еще 18% - для длительных путешествий или поездок большой компанией. Кроме того, 17% россиян назвали каршеринг лучшим транспортом для поездок в гости, 14% - для поездок за город, 13% - в центр города.

Кроме того, порядка 40% опрошенных россиян выразили готовность отказаться от личного транспорта в пользу каршеринга. Среди преимуществ аренды автомобиля 36% респондентов назвали отсутствие расходов на содержание собственной машины, бензин и ремонт, 30% - возможность брать автомобиль только при необходимости, 28% - возможность не тратить крупную сумму денег на покупку личного транспорта, 28% - отсутствие забот о парковке, 22% - возможность комбинировать разные виды транспорта в течение одной поездки, 18% - возможность брать разные модели автомобилей в зависимости от потребностей. При этом каждый десятый пользуется каршерингом, чтобы прокатиться в автомобиле бизнес-класса.

Согласно данным исследования, 60% респондентов уверены, что будут чаще пользоваться каршерингом при наличии рядом свободной машины бизнес-класса. 47% готовы пересесть на каршеринг, если он будет дешевле платной парковки. Для каждого пятого важна возможность получать бонусы и скидки за частые поездки, 14% готовы пользоваться каршерингом чаще, если в каждом автомобиле будет детское кресло.

По мнению каждого четвертого опрошенного, каршеринг должен быть развит лучше в его городе. Свыше трети россиян считают, что развитие каршеринга сможет решить проблемы переполненного общественного транспорта, 23% - проблему парковок во дворах жилых домов, 18% уверены в том, что каршеринг позволит сократить число личных автомобилей и улучшить экологическую ситуацию в городе.

Об опросе

Каршеринг-сервис "Ситидрайв" совместно с ResearchMe провел исследование среди россиян и выяснил, как они относятся к аренде автомобиля вместо его покупки.

В опросе приняли участие 1203 человека, которые знакомы с сервисами каршеринга.